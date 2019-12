"Es geht ein tiefer Riss durch die EU"

Europas Staats- und Regierungschefs ringen beim EU-Gipfel in Brüssel um schärfere Klimaziele für die Staatengemeinschaft. "In der Klimapolitik geht zwischen Ost und West ein tiefer Riss durch die EU", so ZDF-Korrespondentin Anne Gellinek.

Beitragslänge: 2 min Datum: 12.12.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 12.12.2020