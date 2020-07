"Sind noch lange nicht am Ziel"

Die CDU-Spitze will vom Jahr 2025 an eine verbindliche Frauenquote einführen. "Der Weg für eine bessere Beteiligung von Frauen zur gleichberechtigen Teilhabe an Ämtern und Mandaten ist ein steiniger Weg", so Annette Widmann-Mauz (CDU).

