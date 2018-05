Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - "Das gemeinsame Gedenken steht im Mittelpunkt"

In zwei zentralen Veranstaltungen in Düsseldorf und Solingen wird heute der Opfer des Solinger Brandschlags mit fünf Toten gedacht. „Das gemeinsame Gedenken steht im Mittelpunkt“, so ZDF-Korrespondentin Dorthe Ferber.