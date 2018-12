Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - Antisemitismus: Bleiben oder gehen?

Laut einer Umfrage berichten neun von zehn Juden in Europa, dass Antisemitismus in den vergangenen fünf Jahren zugenommen hat und mehr als die Hälfte aller Juden in Deutschland hat schon mal mit dem Gedanken gespielt, wegzuziehen oder auszuwandern.