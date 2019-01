Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - "Anwohner sind gelassen"

Weiterhin beherrschen riesige Schneemengen das Leben in weiten Teilen Südbayern und Österreichs. "Die Anwohner in den betroffenen Gebieten aber bleiben gelassen", so ZDF-Reporterin Conny Hermann in Altaussee (Steiermark).