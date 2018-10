Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - "Arbeit wird nicht wahrgenommen"

Im ZDF-Politbarometer meinen 73 Prozent der Befragten, dass es für die SPD besser wäre, in die Opposition zu gehen. "Unsere Arbeit wird durch den Streit in den Unionsfraktionen überlagert", so Karl Lauterbach, stv. Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion.