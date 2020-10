"Polarstern" kehrt von Expedition zurück

Nach einem Jahr in der Arktis ist das Forschungsschiff "Polarstern" am Montag wieder in seinen Heimathafen Bremerhaven eingelaufen. Mit 140 Mio. Euro Budget war es die bisher teuerste und logistisch aufwendigste Expedition in die zentrale Arktis.

