Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - Armin Rohde: "So viel Zeit"

Ob in „Rossini“, „Lola rennt“ oder „Räuber Hotzenplotz“ – über 100 Film- und Fernsehrollen hat Armin Rohde schon gespielt und ist somit einer der erfolgreichsten deutschen Schauspieler. Ab nächster Woche ist Rohde in der Komödie "So viel Zeit" im Kino zu …