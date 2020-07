Tierwohl: Artgerechte Schweinezucht

Seit den Corona-Fällen in der Schlachterei Tönnies steht neben den Arbeitsbedingungen in der Branche auch die industrielle Tierhaltung im Fokus. Doch wie funktioniert artgerechte Tierhaltung? ZDF-Reporterin Christina Iglseder hat einen Bauern in Nieders...

Beitragslänge: 2 min Datum: 07.07.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 07.07.2021