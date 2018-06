Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - Asylstreit: Seehofer droht Alleingang an

Machtprobe in der Union: Bundesinnenminister Horst Seehofer hat im Streit um die Zurückweisung von Geflüchteten an der deutschen Grenze mit einem Alleingang gedroht. Er wolle notfalls per Ministerentscheid handeln.