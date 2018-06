Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - Asylstreit: die Zerreißprobe der Union

Eine Bruch der Unionsfraktion scheint nicht mehr unmöglich, trotzdem hält die CSU an der Forderung fest, bereits in anderen EU-Ländern registrierte Geflüchtete an der deutschen Grenze abzuweisen. Die Schwesternparteien stehen vor der Zerreißprobe.