Bayern trifft auf Real, BVB gegen Monaco

Die Münchner haben an das letzte Aufeinandertreffen mit Real in der Saison 2013/14 keine guten Erinnerungen. Damals setzten sich die Madrilenen im Halbfinale mit 1:0 und 4:0 durch. Die Gesamt-Bilanz gegen Real Madrid ist für die Münchner allerdings positiv. In 22 Duellen siegte der deutsche Rekordmeister zwölf Mal. Acht Mal gewann Real, zwei Spiele endeten unentschieden.