Seit der Premiere 1997 sind erst vier deutsche Teams in den Playoffs gescheitert: 1860 München (2000), Borussia Dortmund (2003), FC Schalke 04 (2008) und Borussia Mönchengladbach (2012).



Die beiden Playoff-Partien der Hoffenheimer sehen Sie dann bei ZDF SPORTextra am Dienstag, 15. August (Hinspiel in Hoffenheim), und am 23. August (jeweils ab 20:15 Uhr/Anpfiff 20:45 Uhr). Bereits sicher für die Gruppenphase qualifiziert sind Bayern München, RB Leipzig und Borussia Dortmund.