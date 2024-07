China: Autonome Taxis in Wuhan

von Luisa Houben 16.07.2024 | 12:10 |

In der chinesischen Stadt Wuhan fahren so viele fahrerlose Taxis wie nirgendwo sonst: 500 autonom fahrende Autos sind in der 11-Millionen-Stadt unterwegs, bis Ende 2024 sollen es 1 000 sein.