Autowaschanlage haftet für Fahrzeug-Schäden

von Jan Henrich 21.11.2024 | 12:10 |

Wenn in einer Autowaschanlage ein Fahrzeug beschädigt wird, muss dafür grundsätzlich der Betreiber haften. Das verkündete der Bundesgerichtshof (BGH) in einem Urteil in Karlsruhe.