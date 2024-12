Avignon: Ex-Mann schuldig gesprochen

von Anna Warsberg | Anne Arend 19.12.2024 | 12:10 |

In Frankreich sind die Urteile im Prozess um die jahrelange Vergewaltigung von Gisèle Pelicot gefallen. Der Hauptangeklagte, ihr Ehemann, wurde in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen und muss für 20 Jahre in Haft.