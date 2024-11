"Baerbock mit leeren Händen angekommen"

04.11.2024 | 12:10 |

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ist am Montag zu ihrem achten Besuch seit Kriegsbeginn in der Ukraine eingetroffen. "Baerbock ist mit leeren Händen in der Ukraine angekommen", so ZDF-Reporter Dara Hassanzadeh.