Arzneimittelreport: Einbruch bei HPV-Impfungen

von Stefanie Hayn 27.08.2024 | 12:10 |

Jedes Jahr erkranken in Deutschland tausende Frauen an Gebärmutterhalskrebs, der hauptsächlich durch das humane Papillomavirus (HPV) ausgelöst wird. Obwohl eine Impfung effektiv schützt, ist die Impfrate in den vergangenen Jahren stark eingebrochen.