Der Verwaltungsgerichtshof in Baden-Württemberg hat einem Eilantrag gegen das Beherbergungsverbot stattgegeben. "Das ist gegen meinen Willen, aber wir leben in einem Rechtsstaat", so Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne).

