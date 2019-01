Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - "Beide Vorschläge werden scheitern"

Im Haushaltsstreit in den USA stimmt der Senat am Donnerstag über zwei konkurrierende Vorschläge ab, die den Shutdown beenden sollen. "Beide Vorschläge werden scheitern", so ZDF-Korrespondentin Ines Trams aus Washington.