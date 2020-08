"Lukaschenko hat die Wahlen nicht gewonnen"

Auch am Dienstagabend protestierten in Minsk wieder zahlreiche Menschen gegen Präsident Lukaschenko. "Mein Gefühl ist, dass Lukaschenko die Wahlen nicht gewonnen hat", so der belarussische Schriftsteller Viktor Martinowitsch.

something 4 min something 19.08.2020 Video verfügbar bis 19.08.2021