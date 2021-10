Berlin-Wahl: Wahlleitung legt Einspruch ein

von Sylvia Bleßmann | Hansjürgen Piel

Die Landeswahlleitung will beim Berliner Verfassungsgerichtshof Einspruch gegen Ergebnisse der Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin einlegen. In zwei Wahlkreisen habe es Wahlrechtsverstöße gegeben, die Auswirkungen auf die Mandatsverteilung haben könnten.