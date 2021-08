"Familienfilm mit komödiantischem Touch"

Bekannt wurde Bettina Lamprecht als Reporterin Petra Radetzky in der "heute show" oder als resolute Krankenschwester in "Bettys Diagnose". Jetzt spielt sie in der ZDF-Komödie "Nestwochen" eine der beiden Hauptrollen.

