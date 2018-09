Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - Chemnitz: "Eine Provokation"

Das Konzert gegen Rechts "Wir sind mehr" sei ein "klares Statement gegen Rassismus und Ausländerfeindlichkeit", so ZDF-Korrespondent Michael Bewerunge in Chemnitz. Es gebe aber auch viele Kritik, vor allem am Auftritt der linken Band "Feine Sahne …