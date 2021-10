In Kliniken und Pflegeeinrichtungen in Deutschland fehlen 200.000 Pflegekräfte. Ein Grund ist ein vergleichbar geringes Gehalt. "Wir brauchen eine sehr viel höhere Bezahlung", so Annemarie Fajardo (Vize-Präsidentin Deutscher Pflegerat).

