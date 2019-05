Laura Dahlmeier hört auf

Beeindruckender Medaillensatz bei der WM 2017.

Quelle: dpa

Von da an explodierten ihre Leistungen förmlich und sie avancierte zur besten Biathletin der Szene mit dem Höhepunkt bei der WM 2017 in Hochfilzen: Fünf goldene und eine silberne Medaille durfte sie sich um den Hals hängen - einmalig und später mit der Wahl zur "Sportlerin des Jahres" gebührend gewürdigt. Bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang lief Dahlmeier in Sprint und Verfolgung zu Gold und im Einzel zu Bronze.



Schon da dachte die Skijägerin an Rücktritt. "Nach Olympia war die Luft raus", sagte Dahlmeier der "Süddeutschen Zeitung" in einem im März 2019 veröffentlichten Interview. Über den Moment, in dem sie sich ihren olympischen Traum vewirklichte, schreibt sie auf ihrer Homepage: "Im Ziel fühlte ich dann erstmal nur Leere, die sich zunehmend mit wahrer Freude und tiefer Dankbarkeit füllte. Wenn ich heute an diesen Tag denke, bekomme ich noch immer Gänsehaut. Danach habe sie "Abstand gebraucht" und "Ruhe gesucht". Doch ihre Leidenschaft zum Sport führte zu einem weiteren Jahr im Biathlon-Weltcup.