Björndalen kämpft um Olympia

Biathlon-Dauerbrenner Ole-Einar Björndalen wollte eigentlich nochmal zu den Olympischen Spielen. Und bisher schaffte der beinah 44-Jährige es auch immer, auf den Punkt fit zu werden. Nur in dieser Saison will das nicht so recht klappen.