Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - Blum liegt mit Alice gut im Rennen

Bei der Reit-WM in North Carolina sorgt die Fuchsstute "Alice" mit ihrer Reiterin Simone Blum für Schlagzeilen. Das Münchner Duo hat in der Einzelwertung im Springreiten beste Perspektiven für eine WM-Medaille - was gleichzeitig bedeutet: sie liegen auch …