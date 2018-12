Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - Bolsonaro und der Regenwald

In Brasilien beginnt ab Januar eine neue politische Zeitrechnung. Mit Jair Bolsonaro zieht ein Rechtsextremer in den Präsidentenpalast in Brasilia ein. Nicht nur Menschenrechtler, auch Umwelt- und Klimaschützer in Brasilien sind alarmiert. Denn Bolsonaro …