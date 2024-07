Bosnien-Herzegowina: Erfolgreicher Rückkehrer

von Christian von Rechenberg 18.07.2024 | 12:10 |

Orhan Nikšić war Chefökonom bei der Weltbank und lebte in vielen Ländern. Ein Mann der Zahlen, und des Gelds. Das aber macht ihn nicht glücklich und so entschied er sich, die Schnitzerei seines Vaters in Bosnien und Herzegowina weiterzuführen.