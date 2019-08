Brände zerstören Brasiliens grüne Lunge

Tausende Feuer im Amazonasgebiet, schwarzer Regen in São Paulo: In Brasilien brennt es so heftig wie seit Jahren nicht. Farmer roden Waldflächen, wegen der Dürre greifen die Brände auf immer neue Areale über.

Beitragslänge: 2 min Datum: 22.08.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 22.08.2020