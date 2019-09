Brandenburg nach der Landtagswahl

Die SPD geht aus der Landtagswahl in Brandenburg als stärkste Kraft hervor, sie liegt knapp vor der AfD. Die Sozialdemokraten mussten in ihrem Stammland Federn lassen. Wie in Sachsen braucht auch hier Ministerpräsident Woidke nun zwei Koalitionspartner.

