"Brauchen bezahlbare Grundstücke"

Vielerorts fehlt es in Deutschland an bezahlbaren Wohnungen. "Wir brauchen bezahlbare Grundstücke und ein schnelles Genehmigungsverfahren", so Ingeborg Esser, Hauptgeschäftsführerin Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V.