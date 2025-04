"Als hätte Parkinson Pause" : Wie Tischtennis gegen die Krankheit hilft

von Andrea Meuser 08.04.2025 | 13:22 |

Wer an Parkinson erkrankt, leidet oft an einem Zittern der Hände und hat Proleme beim Laufen. Auch der ganze Körper kann langsam versteifen. Beim Tischtennis aber verschwinden all diese Symptome.