Mit Verantwortung für die Zukunft : Olympiasieger Felix Loch: Einsatz für den Klimaschutz

von Julia Müller-Runjaić 25.02.2025 | 12:28 |

Als Wintersportler setzt Felix Loch ein Zeichen. In Malawi erlebt der Rennrodler die Folgen der Klimakrise. In Deutschland will er mehr Bewusstsein für den Klimaschutz schaffen.