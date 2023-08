"Personalnot wird sich verschärfen"

Mehr Schülerinnen und Schüler, zu wenig Lehrkräfte: Die Situation an Schulen in Teilen Deutschlands bleibt angespannt. "Die Personalnot wird in sich in den nächsten Jahren verschärfen", so Achim Kaschub (Vorsitzender Schulleitungsvereinigung Bremen).

Videolänge: 3 min Datum: 17.08.2023 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 17.08.2024 Video herunterladen