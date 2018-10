Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - "Gespräche sind in der Sackgasse"

Ein Durchbruch in den festgefahrenen Brexit-Verhandlungen ist beim EU-Gipfel ausgeblieben. "Beim Brexit steuert alles auf ein furioses Finale hinaus", so ZDF-Korrespondent Stefan Leifert in Brüssel.