Putin empfängt zum Brics-Gipfel

von Felix Klauser 22.10.2024 | 12:10 |

Rund 20 Staats- und Regierungschefs treffen sich ab heute in Russland zum Gipfel der sogenannten Brics-Gruppe. An dem dreitägigen Treffen in Kasan werden neben Kreml-Chef Putin unter anderem UN-Generalsekretär Guterres und Chinas Präsident Xi teilnehmen.