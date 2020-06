"Wir werden gute Lösungen finden"

In mehreren Städten finden am Sonntag trotz Coronavirus Demonstrationen gegen Rassismus statt. "Jeder ist verantwortlich dafür, dass dem anderen nichts passiert", so die Sprecherin des "Unteilbar"-Bündnisses Anna Spangenberg.

