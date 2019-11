"Die Diskussion fängt jetzt erst an"

Bayern und Baden-Württemberg steigen aus dem geplanten Nationalen Bildungsrat aus. "Wenn man wirklich Vergleichbarkeit und Transparenz will, ist es wichtig, dass alle mit an Bord sind", so Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU).

Beitragslänge: 3 min Datum: 28.11.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 28.11.2020