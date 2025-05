Bundesparteitag Die Linke in Chemnitz

von Henriette de Maizière 09.05.2025 | 12:10 |

Die Linke hat bei der Bundestagswahl ein erstaunliches Comeback hingelegt. Ihre Mitgliederanzahl hat sich seitdem verdoppelt. Auf ihrem Parteitag in Chemnitz will sie über ihre künftige Rolle in der Opposition beraten.