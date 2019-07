Bundesregierung verspricht neue Hilfen

Ärzte sind rar, die Handynetze löchrig, der Bus fährt selten und für Investitionen ist kein Geld da - gegen solche Probleme in abgehängten Regionen will die Bundesregierung in Zukunft stärker angehen.

Beitragslänge: 2 min Datum: 10.07.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 10.07.2020