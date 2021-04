Aus für Berliner Mietendeckel

Berliner Mieterinnen und Mieter müssen sich auf höhere Mieten einstellen. Das Bundesverfassungsgericht erklärte den 2020 in zwei Stufen in Kraft getretenen Mietendeckel mit am Donnerstag veröffentlichtem Beschluss für nichtig.

2 min 2 min 15.04.2021 15.04.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 15.04.2022 Video herunterladen