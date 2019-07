Trotz der guten Konjunktur in den vergangenen Jahren hat sich die Kluft zwischen armen und reichen Städten in Deutschland einer Studie zufolge vergrößert. "Es braucht konkret die Hilfe des Bundes", so der Präsident des Deutschen Städtetags, Burkhard Jung …

Beitragslänge: 3 min Datum: 09.07.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 09.07.2020