Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - "Keine besonders gefährliche Straße"

Nach offiziellen Informationen aus Portugal starben bei dem Unfall am Mittwochabend 29 Menschen. "Niemand kann sich vorstellen, wie es in dieser Kurve zu einem Unfall kommen konnte, denn die Straße ist sicher", so der auf Madeira lebende Lehrer …