"Wünschen uns ein politisches Umdenken"

Anlässlich weltweiter Klimaproteste haben sich Tausende Menschen zu einer Kundgebung an Brandenburger Tor in Berlin versammelt. "Solange wir keine politischen Maßnahmen haben, müssen wir übers Klima reden", so die Klimaaktivistin Carla Reemtsma.

Beitragslänge: 4 min Datum: 29.11.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 29.11.2020