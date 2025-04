JU-Chef droht mit Koalitions-Nein

von D. Gebhard / G. Krüger 08.04.2025 | 12:10 |

Der Chef der Jungen Union stellt sich quer – ein Nein zum Koalitionsvertrag steht im Raum. Immer lauter wird die Kritik an CDU-Chef Friedrich Merz und so wächst der Unmut an der Basis– nicht zuletzt wegen neuer Schuldenpläne, die viele als Wortbruch empfinden.