Ajax: Finale, warum nicht?

Beim 4:2-Sieg gegen Vitesse Arnheim vor einigen Tagen erzielte das Team von Trainer Erik ten Hag wettbewerbsübergreifend seinen 160. Treffer in der laufenden Saison und knackte damit den 38 Jahre alten Rekord des Liga-Rivalen AZ Alkmaar.



"Ja, Ajax ist bereit für den großen Coup", sagte Klaas-Jan Huntelaar in der "Welt am Sonntag".



Für den früheren Stürmer von Schalke 04 wäre der Finalerfolg am 1. Juni in Madrid durchaus eine logische Folge. "Wenn wir weiter unser Spiel so wie bisher durchziehen, wird sich dieser Traum ganz sicher erfüllen", sagte der 35-Jährige, der bei Ajax meist nur noch als Joker zum Einsatz kommt.