Chinas digitaler Alltag

von Miriam Steimer 24.09.2024 | 12:10 |

Bezahlen, ein Fahrrad leihen oder Bus fahren - ohne Handy geht in China nichts. Doch was so praktisch klingt, hat auch eine Kehrseite: Etwas zu kaufen, ohne seine Daten zu hinterlassen, ist in China fast unmöglich.