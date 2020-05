Der Fassmacher

Dem Handwerk fehlt es an Nachwuchs. Die Fassmacher können davon ein Lied singen. Gerade einmal 15 Azubis gibt es aktuell noch in Deutschland. Christoph Krogemann, Chef der einzigen Fassfabrik in Norddeutschland, gibt trotzdem nicht auf.

